У Севастополі роздавали призи винахідникам

У Севастополі закінчив роботу VІ Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новий час».

Як передає кореспондент УНІАН, в організації заходу взяли участь Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент) та Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Інститут). Основними організаторами Салону «Новий час» є: комунальне підприємство «Агенція економічного розвитку м. Севастополя», ТОВ «Центр «Аюмель» та Українська академія наук, – за підтримки Севастопольської міської державної адміністрації, Севастопольської міської ради, Ради міністрів АР Крим, Харківської обласної державної адміністрації.

У роботі салону взяли участь понад 350 представників винахідницьких, інноваційних, наукових організацій з 28 країн (третина з яких – молодь). Серед найактивніших - учасники з Бельгії, Ірану, Казахстану, Литви, Молдови, Польщі, Російської Федерації, Румунії, України й Естонії.

Роботи, представлені на VІ салоні, оцінювали міжнародне журі на чолі з професором П’єром ФЮМ’ЄРОМ (Бельгія) й національне журі на чолі з представником України в Європейській асоціації ТРІЗ Антоном КАРЛОВИМ. До складу журі увійшли також представники Держдепартаменту інтелектуальної власності й Інституту промислової власності.

Член міжнародного журі салону, перший заступник директора Інституту промислової власності Лев ГЛУХІВСЬКИЙ у своєму виступі під час відкриття заходу зазначив, що «севастопольський Салон «Новий час» виконує дуже важливу й необхідну місію пропагандиста інноваційного шляху розвитку України та інтеграції науки й бізнесу. Він посів гідне місце серед усіх міжнародних виставкових заходів нашої країни, під час проведення яких демонструються цікаві та високоефективні винаходи, технологічні розробки, які великою мірою сприяють і зростанню винахідницької активності, і збільшенню обсягів іноземних інвестицій в економіку України».

За підсумками роботи журі VІ Салону його учасникам вручено різноманітні нагороди та призи.

З переліком лауреатів можна ознайомитися тут.

