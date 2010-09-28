Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО вважає, що “розворот Конституційного Суду на 180 градусів” породить правовий хаос.

Про це І.КОЛІУШКО заявив у ефірі ТВі, коментуючи початок розгляду в КС подання щодо конституційності політреформи 2004 року.

Як вважає голова правління Центру політико-правових реформ, Конституція України потребує ремонту, «але цей ремонт повинен бути обов’язково легітимний».

І.КОЛІУШКО підкреслив, що тільки відсутність трьохсот голосів у Верховній Раді для голосування питання змін до Конституції в інтересах Віктора ЯНУКОВИЧА та його Адміністрації, поставила Конституційний Суд сьогодні в скрутне становище.

«Неправові втручання в Конституцію не вирішують проблем, а навпаки – загострюють. Наприклад, якщо Конституційний Суд виносить рішення, що зміни в Конституцію неконституційні, а це означає повернення до редакції 1996 року, то таким чином можна буде будь-який закон оскаржувати, наприклад, за який проголосував сусід депутата його карткою”, - відзначив І.КОЛІУШКО.

За його словами, “Конституційний Суд мав можливість реагувати на ситуацію раніше, не чекаючи звернень. Але він цього не зробив. Навпаки, легалізував своїм рішенням те, що зараз хоче скасувати. Розворот Конституційного суду на 180 градусів породжує правовий хаос. Ми так довго можемо ходити по колу».

Також І.КОЛІУШКО висловив переконання, що можливе продовження парламентом своїх повноважень на п’ять років є спробою узурпації влади.

23 вересня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.

Суддя-доповідач у цій справі Сергій ВДОВИЧЕНКО під час усних слухань в КС заявив, що Венеціанська комісія ще у 2005 році наголошувала, що зміни до Конституції України від 8 грудня 2004 року були прийняті з порушенням процедури. С.ВДОВИЧЕНКО повідомив, що свої висновки щодо конституційності внесення змін до основного закону висловили також Президент України, прем`єр-міністр, Міністерство юстиції, наукові та учбові заклади України. Зокрема, Президент України та прем`єр-міністр у своїх висновках зазначили, що закон №2222 був прийнятий без додержання необхідних процедур, зокрема – не було висновку Конституційного Суду.