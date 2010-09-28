Родина Кравченка наполягає, щоб суд довів його провину чи невинуватість

Родина покійного міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, якого звинувачують у замовленні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, наполягає, щоб суд довів провину чи не винуватість посадовця.

Про це заявив начальник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Сім’я Кравченка наполягає, щоб судове слідство було проведено до кінця, і суд виніс рішення, винен він чи не винен», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

Він зауважив, що статтею 215 Кримінально-процесуального кодексу передбачене таке право родини покійного, щоб справа не закривалася у зв’язку зі смертю людини.

Відповідаючи на уточнююче запитання, з яких мотивів Ю.Кравченко міг замовити вбивство Г.Гонгадзе, Ю.БОЙЧЕНКО сказав: «Якщо слідчий узяв на себе сміливість відповідно до своїх переконань заявити, що саме ця людина скоїла злочин, значить у нього є підстави і докази так стверджувати».

Разом із тим, Ю.БОЙЧЕНКО зауважив, що у матеріалах справи є декілька десятків томів з позначкою «цілком таємно», які містять дані оперативно-розшукової діяльності міліції, а тому при розгляді цих матеріалів судові засідання відбуватимуться у закритому режимі. Водночас Ю.БОЙЧЕНКО підкреслив, що ці матеріали не впливають на загальну картину обвинувачення, і люди, які фігурують у них, але не фігуруватимуть в обвинувальному висновку.

14 вересня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України, нині покійний, Ю.Кравченко.