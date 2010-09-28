У Венесуелі вирішують питання про екстрадицію українських моряків

Влада Венесуели опрацьовує питання про екстрадицію в Україну двох українських моряків - членів екіпажу судна B Atlantic, засуджених до дев’яти років позбавлення волі за перевезення наркотиків.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«На даний час у Міністерстві внутрішніх справ та юстиції Венесуели опрацьовується питання підготовки документів для української сторони щодо прийняття рішення про передачу В.УСТИМЕНКА та Ю.ДАТЧЕНКА в Україну», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що 17 вересня цього року рішенням Верховного суду Венесуели справу судна B Atlantic було розділено в частинах конфіскації судна та позбавлення волі членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, українських моряків із судна B Atlantic, на борту якого у 2007 році було знайдено 128 кілограмів кокаїну, засуджено венесуельським судом до дев`яти років позбавлення волі.

Родичі засуджених Володимира УСТИМЕНКА і Юрія ДАТЧЕНКА наполягають, що слідству не вдалося довести причетність моряків до контрабанди наркотиків, проте суддя запідозрив, що українці якось пов`язані з наркокартелями, тому і присудив обом тривалі терміни.

Родичі заявляють, що проситимуть Президента й уряд усіма можливими засобами добитися екстрадиції засуджених на Батьківщину для відбування покарання в українській колонії.

21 вересня О.ДИКУСАРОВ повідомив, що адвокатська компанія CLYDE, яка представляє інтереси власника судна B Atlantic, подала апеляцію на рішення Верховного суду Венесуели щодо передачі в Україну двох засуджених моряків цього судна.