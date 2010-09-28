При Януковичі побільшало документів під грифом “для службового користування”

За час каденції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зросла кількість документів, яким надається гриф “для службового користування”.

Про це заявив на прес-конференції правовий радник Всеукраїнського громадського об’єднання “Альянс Майдан” Олександр СЕВЕРИН.

За його словами, “відомо, що 6 таких актів мають грифи обмеженого доступу, тобто для службового користування (ДСК)”. Він додав, що “пан ЯНУКОВИЧ почав пришвидшуватися у цьому розумінні, оскільки 20 серпня він видав аж чотири таких акти”.

Як сказав О.СЕВЕРИН, ВГО “Альянс Майдан” направила запит до Адміністрації Президента з проханням повідомити кількість актів В.ЯНУКОВИЧА, які мають відповідний гриф. За його словами, від першого заступника глави АП Олени ЛУКАШ надійшла відмова у наданні такої інформації, і вона “навіть пише у своїй відповіді, що навіть інформація щодо кількості актів під грифом ДСК “відноситься до відомостей, які містять конфіденційну інформацію”.

“Який стосунок має кількість актів для службового користування до державної таємниці, невідомо і не може бути відомо, крім самої пані ЛУКАШ”, - додав О.СЕВЕРИН.

Він наголосив, що “Альянс Майдан” звернеться до суду з даного приводу.

За його словами, відповідно до законодавства, будь-який акт в державі має бути оприлюднений.

О.СЕВЕРИН також повідомив, що було направлено звернення до Верховної Ради України щодо опублікування кошторису парламенту. За його словами, після довгих наполягань вдалося добитися, щоб кошторис був оприлюднений, але надійшов лист від голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Володимира МАКЕЄНКА, у якому міститься відмова в наданні звіту щодо виконання кошторису.

О.СЕВЕРИН процитував лист В.МАКЕЄНКА: “Верховна Рада, виходячи із своїх конституційних повноважень, має право самостійно вирішувати питання про порядок оприлюднення звіту”.

Правовий радник ВГО “Альянс Майдан” наголосив, що такі дії є порушенням законодавства України, тому “було подано судовий позов, розгляд якого відбудеться 6 жовтня у Вищому адміністративному суді України, який має вирішити, чи повинна Верховна Рада звітувати перед громадянами щодо витрат коштів платників податків”.

Як наголосив О.СЕВЕРИН, обласні державні адміністрації також видають документи, які мають гриф щодо їхнього неоприлюднення. За його словами, якщо у Полтавській, Волинській, Херсонській області таких неоприлюднених документів немає, то у Миколаївській області їх “аж 201”.

Він додав, що і ряд міністерств теж користуються нерідко грифом, який обмежує доступ до документів, зокрема, Міністерство закордонних справ видало 55 таких актів.

При цьому, за словами О.СЕВЕРИНА, “чемпіоном серед державних органів щодо видання актів ДСК є Управління державної охорони, де виявлено 4 тисячі 742 таких акти, і СБУ, у якої нараховується 1751 такий акт”. Він підкреслив, що існує близько 9,5 тисяч таких актів, на яких стоїть “позначка ДСК”.

Координатор проектів ГІМЦ “Всесвіт” Віктор ГАРБАР наголосив, що сьогодні святкується Міжнародний день права знати. За його словами, відзначення цього свята має підвищити правову свідомість людей щодо отримання ними інформації, яка є у розпорядженні влади, про те, яким чином і на які потреби урядовці витрачають кошти “спільного гаманця”, тобто бюджетні кошти, які сплачують платники податків.

За його словами, цей день має об’єднати громадських активістів, журналістів, політиків “щодо права на правду”.

Як сказав В.ГАРБАР, “у рамках проектів, які підтримані фондом “Відродження”, наша організація разом з ВГО “Альянс Майдан” та Інтернет-сайт “Майдан” зробили спеціалізований сайт “Право знати”, присвячений інформаційним правам в Україні і світі”.

В.ГАРБАР повідомив, що на цьому сайті публікується інформація про здійснення проектів, а також інформація з інших неурядових організацій.