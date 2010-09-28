«Справу Лозінського» покладуть під сукно, а екс-нардепа відпустять?

«Справу Лозінського», швидше за все, покладуть під сукно, а сам колишній депутат Верховної ради від Блоку Юлії Тимошенко, якого звинувачують у вбивстві пенсіонера Валерія Олійника, вийде на свободу. Про це пише газета «Известия в Украине».

Видання зазначає, що спробувало дізнатися у Генеральній прокуратурі України як просунулося розслідування вбивства, здійсненого влітку 2009 року, і з`ясувалося, що дата передачі справи до суду не відома.

«Обмежити час вивчення справи намагалися через суд, але клопотання не прийняли», - розповів керівник прес-служби Генпрокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО. На думку «Известий», ці й багато інших фактів указують, що «справу Лозінського» намагаються зам`яти, і з часом взагалі поховати.

У тому, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ опиниться на волі, практично не сумніваються його земляки.

«Не думаю, що Хазяїн буде покараний. У Голованівську багато хто вважає, що він скоро повернеться, - говорить місцева жителька Ніна БАСИСТА. - А поки його немає, можна хоч до лісу ходити. За це зараз не стріляють».

Вдома В.ЛОЗІНСЬКИЙ або у казенних гостях, Голованівськ і прилеглі до нього землі залишається власністю його родини, пише газета. Багато місцевих жителів віддали депутатові свої землі в довгострокову оренду, і тепер не можуть їх забрати. А господарі дрібного бізнесу розповідають, що досі відкладають по 200 доларів на місяць - вони збираються віддати В.ЛОЗІНСЬКОМУ дань, коли (і якщо) той повернеться.

«В.ЛОЗІНСЬКИЙ самостійно формував виборчі списки депутатів до районної ради. І не тільки від БЮТ. Так він проводив там будь-які рішення. Члени виборчих комісій були підконтрольні йому», - розповідає журналістам Іван КУЧЕР, який керував Улянівською райдержадміністрацією. За його словами, В.ЛОЗІНСЬКИЙ досі продовжує керувати районом. Кадри на ключові пости він розставляв. Одні йому вірні, інші залякані, пише газета.

Видання нагадує, що 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області у результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник, 1954 року народження.

Обвинувачений у вбивстві В.ЛОЗІНСЬКІЙ нібито заподіяв жертві 9 кульових поранень, а потім добив її бампером «Ніви-шевроле». Про це заявляв заступник Генерального прокурора Віталій ЩОТКІН.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського імунітету, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту. В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебував у СІЗО СБУ, зараз - у київському Лук’янівському СІЗО. Ознайомився з усіма 40 томами кримінальної справи, зараз вивчає відеоматеріали.