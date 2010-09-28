Оніщук про реформу кримінального права

Президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції Микола ОНІЩУК заявляє, що зміни до Кримінально-процесуального кодексу та їх реалізація потребуватимуть реформи кримінального права.

Про це УНІАН повідомили в Інституті правової політики.

“Зокрема, реформа кримінального права поділила б кримінально-карні діяння на злочини та кримінальні проступки, що забезпечило б використання карних процесуальних інструментів для захисту інтересів осіб, що скоїли правопорушення невеликої суспільної тяжкості”, - зауважив М.ОНІЩУК.

Він зазначив, що зміни до КПК, що пропонуються, свого часу досить активно опрацьовувалися Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права (2007-2010 рр.) та обговорювалися провідними експертами, фахівцями, вченими, представниками судової влади, правоохоронних та правозастосовних органів. Він вважає, що на сьогодні реформа КПК увійшла у свою завершальну фазу. Зокрема, про це свідчить указ Президента № 820/2010 від 17 серпня 2010 року “Про робочу групу з питань реформування кримінального судочинства” та численні виступи у ЗМІ представників Адміністрації Президента.

“Зміни до КПК стосуються забезпечення змагальності та процесуальної рівноправності сторін у кримінальному процесі, і як наслідок - перегляду самої доктрини досудового слідства», - сказав він, додавши, що йдеться зокрема і про підвищення ролі прокурора у досудовому слідстві, наділення адвоката реальними гарантіями і можливостями зібрання доказів невинуватості, запровадження відновного правосуддя (угоди, укладені між обвинуваченим та прокурором, обвинуваченим і потерпілим).

За словами М.ОНІЩУКА, окремо йдеться про зміни і самого кримінального судочинства, якому має бути повернено функцію безпосереднього судового дослідження доказів та можливість винесення виправдальних вироків.

“Таке удосконалення українського кримінально-процесуального законодавства забезпечить рівність прав сторін у судовому процесі та відповідатиме європейським стандартам та вимогам”, - вважає М.ОНІЩУК.