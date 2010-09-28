Зустріч із винахідниками в рамках науково-практичної конференції "Винахідництво – основа розвитку держави”

30 вересня 2010 року о 14:30 у рамках заходів, приурочених до Дня винахідника і раціоналізатора, відбудеться урочиста зустріч з винахідниками України, яким буде вручено нагороди Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Нагородження відбудеться під час науково-практичної конференції "Винахідництво – основа розвитку держави”. Участь у вищезазначених заходах візьмуть вітчизняні винахідники, представники системи інтелектуальної власності України, Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України. Організатори – Державний департамент інтелектуальної власності й Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Адреса: м.Київ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, пр-т Перемоги, 37, корп. 1, зал засідань Вченої Ради. Акредитація журналістів: (044) 494-06-81, (050) 700-11-99.



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