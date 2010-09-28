В Україні стає все більше таємниць

В Україні спостерігається загрозлива тенденція до зменшення можливостей громадян отримувати всебічну інформацію.

Про це член адміністративної групи веб-сайту “Майдан” Михайло СВИСТОВИЧ заявив на прес-конференції УНІАН.

Він зазначив, що за нової влади “тобто після приходу до влади Віктора ЯНУКОВИЧА” є проблема не тільки з оприлюдненням виданих органами влади актів, але й зі свободою слова, з можливістю журналістів “доносити людям всебічну інформацію”.

“Вперше за останні 5 років міжнародні організації, зокрема, “Репортери без кордонів” констатують ескалацію порушень свободи слова з боку органів державної влади”, - наголосив М.СВИСТОВИЧ.

За його словами, відбирають “частоти в неугодних телеканалів”, “стали звичними побиття журналістів, перешкоджання журналістській діяльності, коли журналістам не дають можливості виконувати свої обов’язки”.

М.СВИСТОВИЧ нагадав, що недавно у Херсоні побили журналіста місцевої газети “Вільний вибір” Дементія БЄЛОГО тільки за те, що він “під час звіту мера задав незручне запитання: “Чому на звіт не пускають журналістів?”.

М.СВИСТОВИЧ також називає “дивною” цікавість співробітників СБУ до діяльності директора Інституту масової інформації Вікторії СЮМАР.

Він також назвав “маразматичними” спроби заборонити проведення фестивалю Гайдамаки.UA, який пройшов 24-26 вересня в Ірпіні Київської області.

М.СВИСТОВИЧ також зазначив, що дивними є дії СБУ стосовно директора Національного музею меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО, якого 8 вересня затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. Член адмінгрупи веб-сайту “Майдан” вважає, що у даному випадку не йдеться про жодні таємниці, адже українці мають право знати свою історію. Він зазначив, що влада хоче обмежити це право, позбавити українців історичної пам’яті.

Крім того, М.СВИСТОВИЧ наголосив, що “зараз закривають Науковий центр історичних студій Волині”. Він зазначив, що завдяки роботі істориків цього центру з великої кількості людей, “був знятий ярлик “ворог народу”, репресованих у 1939-1941 роках”.

“Це абсурд, звичайно, коли державною таємницею оголошуються історичні документи, які ніяк не можуть загрожувати безпеці держави”, - переконаний він.