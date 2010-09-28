Російську мову узаконять у листопаді?

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК упевнений, що у листопаді поточного року Верховна Рада ухвалить закон про мови, який узаконить використання російської мови на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.БЛИЗНЮК заявив вчора на прес-конференції.

«Я упевнений, що у листопаді закон щодо використання російської мови на території України буде однозначно прийнято», - сказав губернатор.

За його словами, тому, швидше за все, на сесії облради недоцільно розглядати це питання.

А.БЛИЗНЮК відзначив, що його слова обґрунтовані особистими запевняннями народних депутатів.

«У розмові з нашими народними депутатами я одержав заяву такого плану, що, як мінімум, у листопаді цей закон буде прийнято», - пояснив глава обладміністрації.

При цьому він додав, що і сьогодні в регіоні не забороняється спілкуватися і вести документацію російською мовою, у тому числі і представникам влади.

«Я не заперечую, ми не намагатимемося говорити там щось... Ми працюватимемо так, як працювали, працювати з документацією російською мовою, і обласна рада це робить сто відсотків. Спілкуємося ми вільно російською мовою, і ніхто нам замок на рот не повісить», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він також підкреслив, що всі свої обіцянки щодо захисту російської мови в Україні Партія регіонів виконає.

«Люди мають абсолютно чітко розуміти, що Партія регіонів, сказавши, приведе це (питання про захист російської мови) до логічного завершення», - зазначив глава Донецької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону ”Про мови в Україні”, внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

Законопроектом передбачено, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або повсякденною для більшістю громадян України, загальноприйнятою, разом з українським, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.