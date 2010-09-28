Експерти ЄС дадуть оцінку міграційній політиці України

Держдепартамент громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб /ДДГІРФО/ буде реформовано у державний орган системи МВС. Про це повідомив директор ДДГІРФО МВС України Євген Мамонов під час зустрічі з делегацією експертів Євросоюзу з питань міграції.

"Ми розуміємо необхідність того, що цією роботою повинні займатися державні чиновники, а не працівники міліцейських підрозділів. Практика європейських країн вкотре це підтверджує", - заявив Є. Мамонов. За його словами, процес реформування буде завершено через два-три місяці.

Про міграційну ситуацію в Україні експертів ЄС поінформував начальник відділу протидії нелегальній міграції ДДГІРФО Іван Рибалко. Він, зокрема, зазначив, що розроблено проект Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", в якому визначено положення про в’їзд, легальне та нелегальне перебування іноземців в Україні. "Це нова редакція, у якій передбачено новацію щодо запровадження програми добровільного повернення іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України", - сказав І. Рибалко.

Посадовець МВС також наголосив, що упродовж останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості нелегальних мігрантів в Україні.

Як повідомили агентству у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за результатами візиту експерти ЄС оцінять міграційну політику України та визначать пріоритети подальшої співпраці.

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