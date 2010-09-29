В Одесі свідки ДТП вчинили самосуд над водієм, який збив жінку

Автомобіль «Toyota Land Cruiser», рухаючись тротуаром, наїхав на 52-річну жінку. Водій замість надання допомоги потерпілій почав знімати номери.

За словами свідків, на зауваження перехожих, він та пасажир відреагували нецензурною лайкою. Конфлікт переріс у бійку. Відео сутички одразу з`явилося у мережі-інтернет з коментарями, що учасники ДТП мають стосунок до силових структур.

У Державтоінспенції це категорично заперечують. Кажуть, жодних посвідчень при обшуку не знайшли. Потерпіла з численними травмами госпіталізована до лікарні. Як свідчать дані медекспертизи, водій перебував у нетверезому стані.

ICTV