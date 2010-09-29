В Одесі свідки ДТП вчинили самосуд над водієм, який збив жінку
11:15, 29 вересня 2010Права людини
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Відео сутички з`явилося в інтернеті
Автомобіль «Toyota Land Cruiser», рухаючись тротуаром, наїхав на 52-річну жінку. Водій замість надання допомоги потерпілій почав знімати номери.
За словами свідків, на зауваження перехожих, він та пасажир відреагували нецензурною лайкою. Конфлікт переріс у бійку. Відео сутички одразу з`явилося у мережі-інтернет з коментарями, що учасники ДТП мають стосунок до силових структур.
У Державтоінспенції це категорично заперечують. Кажуть, жодних посвідчень при обшуку не знайшли. Потерпіла з численними травмами госпіталізована до лікарні. Як свідчать дані медекспертизи, водій перебував у нетверезому стані.
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