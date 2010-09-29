Янукович вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Керівництво держави вшанувало пам’ять жертв Бабиного Яру.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 9 годині ранку у Києві на території історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН поклали квіти до пам’ятника розстріляним у роки Великої Вітчизняної війни представникам єврейської національності.

У церемонії також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, міністр культури та туризму Михайло КУЛИНЯК, народні депутати Ян ТАБАЧНИК, Олександр ФЕЛЬДМАН, Давид ЖВАНІЯ, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЕТ, представники єврейської громади.

Довідка УНІАН. Офіційним Днем пам`яті жертв Бабиного Яру вважається 29 вересня. У цей день у 1941 році фашисти розстріляли в цьому яру в Києві більш як 30 тис. осіб.

Бабин Яр як місце масових страт проіснував рівно два роки - з 29 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 р. Кількість жертв - представників різних національностей - перевищує 150 тис. людей.