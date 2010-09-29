Громадськість обговорить проект Податкового кодексу України

30 вересня 2010 року у Верховній Раді України відбудуться громадські слухання щодо проекту Податкового кодексу України, внесеного Кабінетом Міністрів України 21 вересня 2010 року.

У заході візьмуть участь: Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Хомутиннік В.Ю., перший заступник Міністра фінансів України Копилов В.А., заступник Голови Державної податкової адміністрації України Лекарь С.І. та інші посадові особи центральних органів виконавчої влади.

Організатори комітетських слухань: Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики спільно та Міністерство фінансів України.

До участі у заході запрошені народні депутати України, представники органів місцевого самоврядування, профільних асоціацій, центральних органів виконавчої влади, громадськості та представники засобів масової інформації.

Місце проведення: Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5, конференц-зал, вхід через 9-й під’їзд.

Початок комітетських слухань о 15.00.

За умов відсутності картки акредитації – необхідно додаткова акредитація за тел.: 067 507 55 51 (Біцюра Ірина) 29 вересня до 14.00.