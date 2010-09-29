Акція біля Адміністрації Президента стосовно розслідування у справі Ігоря Індила

30 вересня представники молодіжних організацій передадуть звернення до Президента України з проханням не залишати поза увагою затягування розслідування у справі Ігоря Індила. Також молодь просить також не залишати поза увагою неочікуване повернення начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Мірошниченка Петра, якого було усунуто від виконання обов’язків під час слідства, і який тепер знову працює.

О 14:00 на вул. Банковій, 11 відбудеться прес-брифінг за участі організаторів акцій проти міліцейського свавілля та небайдужих громадян (зокрема, Сергія Жадана). Представники молодіжних та громадських організацій підпишуть “розтягнуте” (декількаметрове) звернення до Президента, яке символізуватиме затягнутість розслідування справи Ігоря Індила.

Нагадуємо, що пройшло вже більше 4 місяців як при загадкових обставинах в Шевченківському РУВД загинув 19-річний студент Ігор Індило. В одному із гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента у районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця із моргу.

Нагадуємо також, що півтора місяці тому Президент доручив Генеральному прокурору узяти під особистий контроль розслідування цієї справи, а також заявив, що результати мають бути оприлюднені не пізніше вересня.

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Євгенія Малих - 093 388 33 66, mal.e.ua@gmail.com

