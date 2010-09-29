Головного міліціонера Хмельницького відсторонили через журналістку

На час перевірки за журналістською заявою від виконання службових обов‘язків відсторонено начальника відділу міліції Хмельницького міськвідділу внутрішніх справ УМВС України в Хмельницькій області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ доручив провести службову перевірку щодо фактів, викладених у оприлюдненій у ЗМІ заяві редактора Хмельницького обласного суспільно-політичного видання «Моя газета+» Людмили ЛУНІНОЇ.

Журналіст, зокрема, заявляє, що під час виконання нею своїх професійних обов‘язків стосовно неї невідомою особою в цивільному було застосовано силу, при цьому працівники міліції, які перебували неподалік, не перепинили правопорушення та не втрутилися. Також Л.ЛУНІНА висловлює припущення, що ця людина, яка під час зйомок акцій протесту вкладників одного з банків вхопила її за зап‘ястя, видирала диктофон, при цьому пошкодивши технічний засіб, могла бути працівником правоохоронних органів.

Зважаючи на це, для об‘єктивного з‘ясування всіх обставин, викладених у заяві редактора, на час проведення перевірки А.МОГИЛЬОВ доручив керівнику обласної міліції Хмельниччини усунути від виконання службових обов‘язків начальника відділу міліції Хмельницького міськвідділу внутрішніх справ УМВС України в Хмельницькій області. Адже саме працівники міліції цього підрозділу забезпечували охорону громадського порядку на території, де проходили акції протесту вкладників й, за словами Л.ЛУНІНОЇ, було порушено її права.

Службову перевірку буде проведено упродовж десяти днів, після цього про її результати буде надано відповідь ЗМІ, зазначає Департамент зв`язків з громадськістю МВС України.