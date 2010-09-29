Кримським татарам найкраще жилося при Кучмі?

Президент України 1994-2005 років Леонід КУЧМА вважає, що лідерам меджлісу кримських татар і нинішнім керівникам держави потрібно знайти консенсус.

Про це він заявив журналістам у Сімферополі.

«Я глибоко переконаний, що той консенсус, який був (раніше) у відносинах української влади з кримськотатарським народом, був єдино правильним. Ми дійсно слухали й чули один одного. Такої політики потрібно дотримуватися й сьогодні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв`ю ЗМІ лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що з усіх президентів України найбільше уваги до проблем кримських татар було з боку Л.КУЧМИ.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ у серпні скоротив склад ради представників кримських татар із 33 до 19 осіб. 9 із них - члени меджлісу, решта - громадські діячі та опозиційні меджлісу політики. Делегати національного з`їзду кримських татар закликали В.ЯНУКОВИЧА повернутися до колишнього принципу формування ради: делегування татарами на курултаї, а не призначення главою держави. Поки Президент не зробить цього, члени меджлісу не мають наміру брати участь у роботі органу.