Польща може визнати нелегалів, які перебувають на її території

Польща наступного року може провести легалізацію іноземців, які нелегально перебувають на її території.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник групи стратегічних радників глави польського уряду Мачєй ДУШЧИК.

Він зазначив, що положення про легалізацію може бути включене у новий закон про іноземців, який, швидше за все, буде ухвалений наступного року.

М.ДУШЧИК сказав, що польська влада ще не визначила механізми легалізації, однак відзначив важливість розгляду цього питання. „Це (легалізація) буде предметом дискусії. Важливо, що її можливість не виключається”, - сказав він.

Експерт зауважив, що кількість нелегалів у 38-мільйонній Польщі становить від 50 до 300 тисяч осіб.

При цьому М.ДУШЧИК не зміг спрогнозувати кількість громадян України, які нелегально проживають у Польщі. „Це “сіра” економіка. Неможливо сказати точно. Це може бути половина, 40 чи 60%”, - сказав він.

Експерт зазначив, що громадяни України мають порівняно з іншими більше можливостей легально працевлаштуватися у Польщі завдяки запровадженій у 2007 році системі роботи за заявками працедавців.

Як повідомляв УНІАН, група громадян України ініціювала збір підписів за проведення легалізації нелегальних мігрантів у Польщі. Ці підписи вони планували передати представникам польської влади наприкінці вересня – на початку жовтня 2010 року.

За даними, які надала УНІАН одна із ініціаторів акції, у Польщі нелегально можуть жити та працювати близько 500 тисяч іноземців, 80% яких - громадяни України.

Довідка УНІАН. Такі дозволи мають понад 26,5 тис. українців з 92,5 тисяч усіх іноземців.

Друге місце посідають росіяни (близько 13 тис.), за якими білоруси та в’єтнамці - по близько 8 тис.