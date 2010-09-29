ПАРЄ поцікавиться дотриманням прав людини в Україні

Під час майбутнього візиту до України доповідачі Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи мають намір відвідати регіони і приділити увагу питанням щодо стану справ із дотриманням прав національних меншин та прав людини загалом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це співдоповідач Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов`язків та зобов`язань державами-членами Ради Європи (Моніторингового комітету) Майліс РЕПС заявила сьогодні на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.

На початку зустрічі керівник парламенту високо оцінив рівень співпраці України з ПАРЄ, зазначивши, що її рекомендації «завжди виважено точні, доброзичливі, і приносять нам користь».

В.ЛИТВИН також висловив переконання, що зустріч з М.РЕПС «дозволить парламенту активніше працювати над виконанням зобов`язань, які взяла на себе Україна під час вступу до Ради Європи».

У свою чергу, М.РЕПС зазначила, що метою ПАРЄ є допомогти Україні у виконанні цих завдань і вийти з процесу моніторингу. За її словами, наступного тижня доповідачі планують підготувати звіт щодо перебігу конституційної реформи, а під час майбутнього візиту до України відвідати регіони і приділити увагу питанням щодо стану справ із дотриманням прав національних меншин та прав людини загалом, оскільки цим питанням Асамблея раніше не приділяла достатньої уваги.

«Ці теми надзвичайно цікаві та актуальні для нас, і вкрай важливо розпочати реформи у сфері прав людини та у гуманітарній сфері», - сказав В.ЛИТВИН.

Сторони також обговорили питання щодо підготовки і проведення місцевих виборів, забезпечення в Україні свободи слова та прав опозиції.

Крім того, В.ЛИТВИН запевнив М.РЕПС у тому, що процес внесення змін до Конституції України відбуватиметься виключно у правовій площині.

Торкаючись питання щодо впровадження реформ, зокрема, в економічній сфері, В.ЛИТВИН наголосив на важливості створення умов для реалізації громадянами своїх можливостей, зазначивши, що аби «започаткувати системні зміни, у нас є цей рік і половина наступного року».

Відповідаючи на запитання щодо закону про судоустрій, голова Верховної Ради запевнив, що після отримання рекомендацій Венеціанської комісії вони будуть уважно вивчені, і, у разі потреби, до закону будуть внесені необхідні зміни.