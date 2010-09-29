30 вересня - 11-00 - Відбудеться брифінг на тему:«Хід розслідування інцидентів, пов‘язаних з представниками ЗМІ, та події за участю особового складу ОВС». Учасники: заст..міністра внутрішніх справ України, начальник кримінальної міліції генерал-майор міліції Леонід Зима; заст.міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки МВС України генерал-майор міліції Віктор Ратушняк та директор Департаменту зв‘язків із громадськістю МВС України Дмитро Андреєв (МВСУ, вул. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-96-32, 254-75-50, 256-26-30 до 9-30 30 вересня. Вхід до зали до 10.55.