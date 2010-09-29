30 вересня - 11-00 - Круглий стіл на тему: “Концептуальні засади безпекової політики держави у сфері ідентичності та міжетнічних відносин”. Учасники: Наталія Беліцер, експерт Інституту демократії ім.П.Орлика; Олександр Богомолов, віце-президент Центру близькосхідних досліджень; Юрій Богуцький, голова Держкомітету України у справах національностей та релігій; Костянтин Бондаренко, заст.голови партії „Сильна Україна”; Ганна Герман, заст..глави Адміністрації Президента України, секретар Громадської гуманітарної ради; Ольга Гнатюк, аташе з питань науки і культури Посольства Республіки Польща в Україні; Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень та інші. (Національний інститут стратегічних досліджень, вул. Пирогова, 7а, 3-й поверх, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 234-00-41, bakalchuk@niss.gov.ua до 17-00 29 вересня.