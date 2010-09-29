30 вересня - 14-00 - Відбудеться міжвідомча нарада на тему: «Про стан додержання законодавства про освіту, попередження правопорушень серед дітей та підлітків». На засідання запрошені керівники Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, освіти і науки, охорони здоров`я, Міністерства внутрішніх справ, Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також прокуратур ряду областей (Генеральна прокуратура України, вул. Різницька, 13/15). Потрібна акредитація. Телефони: 200-78-56; 288-87-61 до 18-00 29 вересня.