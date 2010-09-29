Конференція «Розвиток громадянського суспільства в Україні та стратегії реформування: Громадські організації та суспільні перетворення»

30 вересня - 14-00 - Відбудеться конференція партнерів проекту “Об’єднуємося заради реформ” (UNITER) «Розвиток громадянського суспільства в Україні та стратегії реформування: Громадські організації та суспільні перетворення». Захід проходить за підтримки проекту «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER) - п’ятирічної програми, яка розпочалась у 2008 році, фінансується Агенцією з Міжнародного Розвитку США (USAID), та виконується Pact в Україні. Учасники: Джаніна Ярузельські, директор місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі; Олег Рибачук, керівник організації «Центр UA»; Роланд Ковач, директор проекту UNITER; Мортон Енберг, заступник посла Швеції в Україні; Лариса Денисенко, письменниця (теплохід «Роза Вікторія», Річковий Вокзал, причал №14). Реєстрація журналістів о 13-30. Потрібна акредитація. Телефони: (044) 495-5383, email: okorotyanska@pactworld.org до 10-00 30 вересня.