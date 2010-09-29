Колишньому меру Чугуєва перешкоджають брати участь у виборах?

Заступник начальника Головного фінансового управління Харківської облдержадміністрації, мер Чугуєва в 1998-2002 рр. Анатолій КВАША стверджує, що йому перешкоджають брати участь у виборах міського голови Чугуєва.

Про це А.КВАША заявив на прес-конференції, передає інформаційне агентство "МІСТ-Харків".

"Для підготовки до виборів я наприкінці серпня взяв тарифну відпустку. Мені згідно із законом, як держслужбовцю з великим стажем роботи, належить ще додаткова відпустка. 15 вересня я приїхав на сесію обласної ради, написав заяву з проханням надати мені додаткову відпустку з 27 числа, з понеділка, із тим, щоб продовжити роботу, все було нормально. 24 вересня після тарифної відпустки треба було відпрацювати один день, там розрив виходив. Але мені сказали, що наказу на мою відпустку немає", - повідомив А.КВАША.

Він додав, що 27 вересня подав ще одну заяву, але наказ як і раніше не підписано.

Через це, за словами А.КВАШІ, він не зміг у понеділок, 27 вересня, взяти участь у конференції Української соціал-демократичної партії, яка висунула його кандидатом на посаду міського голови Чугуєва. Сам А.КВАША зараз безпартійний.

"Я практично не маю можливості прийти й відстежити, як подаються мої документи і які претензії можуть бути до них із боку виборчої комісії", - підкреслив А.КВАША.

А.КВАША також зазначив, що йому рекомендували не балотуватися в мери Чугуєва.

"Я так розумію, що установки не пускати мене у відпустку, загалом, йдуть, звичайно, згори. У мене були певні бесіди з керівництвом, мені наполегливо рекомендували не висуватися в мери Чугуєва", - сказав А.КВАША.

На уточнююче запитання, хто саме рекомендував, він відповів, не називаючи прізвищ і посад: "Ті, хто повинен забезпечити гарантії виконання нашої Конституції".

А.КВАША сподівається, що після офіційної реєстрації його як кандидата на посаду міського голови Чугуєва, він все-таки зможе піти в передвиборну відпустку за свій рахунок, як передбачено чинним законодавством.

Якщо ж і після реєстрації він не отримає відпустку, А.КВАША має намір звернутися до суду. "Виборча кампанія дуже швидкоплинна, і мета цих дій – в якійсь мірі знизити мою можливість контактувати з людьми. Інших цілей я поки не бачу", - припустив А.КВАШ