У Черкасах регіонали не пустили журналістів на партійну конференцію

Черкаську телекомпанію не пускають на заходи Партії регіонів всупереч вимог законодавства.

Журналісти черкаської телекомпанії "ВІККА" поскаржилися на неможливість здійснювати професійні обов`язки на обласній конференції Партії регіонів, яка проходила 28 вересня в Черкасах.

Всупереч вимог законодавства (як інформаційного, так і виборчого), публічний партійний захід зробили закритим для телекомпанії.

Як виявилося, Партія регіонів забула попередити телекомпанію про обов`язкову акредитацію на захід.

Представники регіоналів на місці відмовилися пускати журналістів без дозволу.

27 вересня відбулася також і 17 конференція Черкаської міської організації Партії регіонів, на якій висунули кандидатів у депутати Черкаської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі.

На цей захід журналістів телекомпанії також не запросили.

TSN.ua