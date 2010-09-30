У Черкасах регіонали не пустили журналістів на партійну конференцію
ПР "забула попередити"
Черкаську телекомпанію не пускають на заходи Партії регіонів всупереч вимог законодавства.
Журналісти черкаської телекомпанії "ВІККА" поскаржилися на неможливість здійснювати професійні обов`язки на обласній конференції Партії регіонів, яка проходила 28 вересня в Черкасах.
Всупереч вимог законодавства (як інформаційного, так і виборчого), публічний партійний захід зробили закритим для телекомпанії.
Як виявилося, Партія регіонів забула попередити телекомпанію про обов`язкову акредитацію на захід.
Представники регіоналів на місці відмовилися пускати журналістів без дозволу.
27 вересня відбулася також і 17 конференція Черкаської міської організації Партії регіонів, на якій висунули кандидатів у депутати Черкаської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі.
На цей захід журналістів телекомпанії також не запросили.