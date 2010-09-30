Слідчі чекають висновку судмедекспертів щодо загибелі студента

Найближчим часом у розпорядження слідчих надійде висновок Головного бюро судмедекспертизи Міністерства охорони здоров’я України щодо механізму, часу і можливого способу отримання студентом Ігорем Індилом смертельних тілесних ушкоджень тощо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, після оцінки висновку у сукупності з іншими зібраними доказами будуть визначені шляхи вирішення кримінальної справи.

У повідомленні йдеться, що у кримінальній справі, порушеній за фактом смерті у приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві студента І.Індила, виконано усі можливі на даний час слідчі дії щодо з’ясування обставин події.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу. У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що студент помер внаслідок дій правоохоронців.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило.

9 вересня в інтерв`ю журналу «Профіль» генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що слідство у кримінальній справі про смерть студента буде завершене не раніше жовтня.