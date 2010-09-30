Карпачова просить змінити закон про амністію

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила подання голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ щодо необхідності внесення змін до Закону «Про застосування амністії в Україні» та ухвалення Закону «Про амністію».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Омбудсмана.

У своєму поданні Н.КАРПАЧОВА наголошує, що амністія, яка є проявом гуманності держави у сфері виконання кримінальних покарань, регулюється прийнятим у 1996 році Законом «Про застосування амністії в Україні», однак його окремі положення потребують концептуального удосконалення і приведення у відповідність до Конституції України, оскільки не визначено вичерпний перелік соціально небезпечних злочинів, за вчинення яких амністія не застосовується. При її оголошенні, як правило, встановлювалось, що даний гуманний акт не поширюється на осіб, дії яких спричинили загибель кількох людей або завдали істотної шкоди державним чи громадським інтересам.

Крім того, Омбудсмана особливо непокоїть, що у редакції Закону «Про амністію» від 12 грудня 2008 року названу норму, яка ніколи не була предметом дискусії в парламенті, за пропозицією одного з народних депутатів України прийняли у спотвореному вигляді. Зокрема, начебто з метою гуманістичної спрямованості закону розширили коло осіб, які підпадають під амністію, та зняли обмеження щодо заборони її застосування за вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості, попри те, що це призвело до загибелі кількох людей.

Омбудсман зазначає, що упродовж останнього часу гальмується прийняття нових законів про амністію. Зокрема, у 2009–2010 роках такі законопроекти у Верховній Раді взагалі не розглядалися, що також порушує права на задекларований державою конституційний принцип гуманності стосовно найбільш соціально незахищених і вразливих осіб, які нині відбувають покарання за злочини, що не становлять значної суспільної небезпеки.

Н.КАРПАЧОВА наполягає на невідкладному розгляді у другому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» і розробці на його основі проекту Закону «Про амністію».

Вона зазначила, що це сприятиме соціальній справедливості у контексті додержання прав людини, передусім жертв і потерпілих від злочинної діяльності чи бездіяльності.

