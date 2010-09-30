У телевізорі побільшає сурдоперекладачів?

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує активізувати роботу із забезпечення прав на доступ до інформації громадян із обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради з телерадіомовлення, про це сьогодні заявила заступник голови Нацради Лариса МУДРАК.

Вона зазначила, що в Україні налічується понад мільйон людей з вадами слуху. Водночас, за її словами, тільки на декількох телевізійних каналах подаються новини із коротким текстом у рухомому рядку, а залучення сурдоперекладачів для розшифрування текстів програм і передач узагалі є рідкістю.

„Зараз ми займаємося розробкою проекту рішення щодо адаптації мовлення для людей з вадами слуху і зору. У нас немає механізмів примусити телекомпанії забезпечувати інформаційні потреби людей таких категорій. Однак існує велика кількість питань, які можна пробувати вирішувати шляхом діалогу”, – наголосила Л.МУДРАК.

Вона також додала, що найближчим часом Національна рада хоче спрямувати свою діяльність на розв’язання цілої низки питань, які можна окреслити як питання соціальної групи. Насамперед, за словами Л.МУДРАК, це стосуватиметься забезпечення інформаційних потреб дитячої аудиторії.

У свою чергу, член Національної ради Ірина ОПІЛАТ зауважила, що „попередній аналіз телевізійної продукції, з точки зору дитячого наповнення, свідчить про те, що дитячому мовленню приділяють більше уваги ті компанії, які фінансуються з державного бюджету і, можливо, найбільше потерпають від фінансової кризи. Якщо проаналізувати, то дитяче мовлення в прийнятному обсязі існує на Першому національному, на ОДТРК, на каналі „Культура”.

Вона зауважила, що Національна рада буде „досліджувати відсоток співвідношення дитячих програм, у який час вони виходять в ефір тощо”.