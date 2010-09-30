Українці мають значно менше прав, ніж російська меншина

Говорячи про мовні права українців в Україні, хотілося б подивитися на це з точки зору прав, передбачених міжнародним та внутрішнім законодавством, і порівняти задекларовані права з реальним станом прав українців та найбільшої національної меншини – росіян. Я свідомо ставлю акцент саме на такому порівнянні, оскільки саме російська мова є реальним і діючим інструментом знищення української нації. Бо лише мова є визначальним чинником національної приналежності. Саме тому в Рамковій конвенції “Про захист національних меншин” найбільш чітко і широко виписані саме мовні права. Постановка питання саме так на часі тому, що в текстах міжнародних угод про права використовується термін “більшість населення”, а ми, українці, перетворюємось в меншість. При чому в меншість, яка вже зараз, ще будучи більшістю, має в себе вдома прав значно менше, ніж російська меншина.

Але спочатку наївне питання. Чому в Україні на всіх рівнях під будь-яким приводом уникають розгляду тем, пов’язаних з правами українців? Тому що права людини в цілому і право на мову зокрема є базовим елементом гідності. І тому спочатку слід коротко розглянути і уяснити поняття гідності, достоїнства. Визначення цього явища маємо в Новому тлумачному словнику української мови: достоїнство, гідність - це зовнішній (підкреслюю – зовнішній) вияв усвідомлення своїх прав, свого значення, поваги до себе. Як бачимо, гідність - це дуже просто: спочатку пізнай і усвідом свої права, а потім прояви це усвідомлення - і ти маєш гідність. А який стан дотримання мовних прав українців в Україні? Суцільне ігнорування цих прав. І де той зовнішній вияв усвідомлення своїх прав? Нема. Чому? Бо українці не знають своїх прав і не знають, як їх зовнішньо виявити. А кому потрібно, щоб українці мали гідність?

Розглядаючи законодавчі акти про права, також слід пам’ятати і про обов’язки, покладені на сторони тими ж документами. Це суттєво. Які ж вони ці мовні права, стосовно кого вони порушуються, як вони узгоджуються з обов’язками?

Мовні права викладені в “Загальній декларації прав людини”, в Конвенції “Про захист прав і основних свобод людини 1950 року”, в Рамковій конвенції “Про захист національних меншин”, в Конвенції “Про забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин”, в Конституції, в Законі “Про мови в Українській РСР” та в Законі “Про захист прав споживачів”.

Безперечно, базовим документом при розгляді питань прав людини має бути “Загальна декларація прав людини”. Але практичне значення мають норми Конвенції “Про захист прав і основних свобод людини 1950 року” без посилання на порушення яких звернення до Європейського Суду є безперспективними. Тому почнемо з розгляду статтей Конвенції.

Власне про мову говориться лише у статті 14: “Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою мови, ... національного походження ...”. Але є статті, що мають до мови безпосереднє відношення. Так стаття 8 зазначає: “Кожна людина має право на повагу до її особистого життя”.

Який зв’язок вислову “особисте життя” з мовою? Звернімось до Нового тлумачного словника української мови. “Особистий – який є власністю окремої особи, безпосередньо належить їй, власний. Життя – діяльність людини в тих або інших проявах. Який безпосередньо стосується якої-небудь особи, пов’язаний з нею; інтимний, приватний , індивідуальний”.

І ніхто не заперечить, що мова – це прояв діяльності людини, який безпосередньо стосується людини, є її власністю, пов’язаний з нею і є приватним, індивідуальним. Мовою українців є українська мова. Це є одним з проявів життя і безпосередньо стосується особистого життя українців. То ж порушення мовних прав шляхом застосування в суспільному житті України чужої мови та ігнорування української мови є “безпідставним втручанням в особисте життя” і це явище має тотальний характер - від мови спілкування продавця магазину до мови виступу президента.

Щодо “права на захист закону від такого втручання або таких посягань”, то певні норми в законодавстві України в дуже обмеженій кількості існують. Проблема не тільки в ігноруванні державою цих норм, а й в непоінформованості українців про ці норми та про можливість скористатися таким правом на захист.

А ось текст статті 3: “Жодна людина не може бути піддана нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню”.

Гидувати мовою корінної нації – це по-людськи? Це не по-людськи і це принижує гідність. Це я щодо “поводження” з нами, українцями, підчас різних публічних спілкувань будь-кого, в тому числі і Президента, і не лише з громадянами України, а й з гостями України. До речі, існуюча практика переходу в спілкуванні на російську мову з українськими росіянами, - це, на мою думку, зневага інтелекту цих росіян.

Тут доречним є одне спостереження. В Україні борці з ксенофобією, расизмом та "нацизмом українців" мають одну спільну рису: вони гидують українською мовою, що є ознакою банального ксенофобства, расизма та нацизма.

А чи може українець відповідно до статей 22 і 27 Загальної декларації прав людини “як член суспільства здійснювати необхідні для підтримання його гідності і для вільного розвитку його особи права у культурній галузях” в умовах нехтування українською культурою? Ні. Чи може українець “вільно брати участь у культурному житті суспільства”, якщо в цьому суспільстві обмежено існування його культури? Ні, не може. Чи є культурною людина, яка не знає мови свого роду (нації) або погано нею володіє? Ні.

І окремо про вислів “скільки мов я знаю – стільки раз я людина (культурний, розумний і т. д.). Цю хибну думку спростую на прикладі АвтоЗАЗу. Згідно з цим висловом слід розуміти, що працівники АвтоЗАЗу, володіючи двома мовами, вдвічі освіченіші, вдвічі культурніші, вдвічі розумніші за працівників “Мерседеса”, “Вольво”, “Тойоти” і так далі, які володіють однією мовою. Тоді вироби АвтоЗАЗу мають бути вдвічі кращими за “Мерседеси”, “Вольво”, “Тойоти” і так далі. Будь-хто з автомобілістів запевнить, що це далеко не так. А якщо у зворотному порядку перенести критерії з автомобілів на їх виробників, то працівники АвтоЗАЗу не “тягнуть” і на одну людину. І як не дивно - цьому заважає двомовність.

У класичній праці “Думка і мова” відомий мовознавець О.Потебня з приводу двомовності писав: “Знання двох мов у ранньому віці – це не володіння двома системами зображення й повідомлення одного й того самого кола думок. Навпаки, воно роздвоює це коло й наперед утруднює досягнення цілісності світогляду, заважає науковому абстрагуванню”. І далі вчений про вивчення іноземних мов дітьми пише: “Так з дітей, які мають непогані здібності, робляться напівідіоти, живі пам’ятники безглуздя і душевного холопства батьків”. І щодо двомовності цілих націй: “Вплив двомовності на більш широкі класи населення, майже на цілі, хай малочисельні, народи, як чехи, я думаю, теж несприятливий”.

Я не схильний в двомовних вбачати напівідіотів (за Потебнею), але наведений вище приклад думку вченого не спростовує …

І ще одне зауваження. Я не зустрічав людей, схильних прирівнювати інтелект папуги до людського інтелекту лише тому, що папуга зміг вивчити людську мову.

Про обов’язки (в т. ч. національних меншин), що передбачені статтею 29 Загальної декларації, окремо, а от “обмежень, які встановлені законом”, то в Україні достатньо законів, які ігнорують “справедливі вимоги моралі” щодо українців, порушують їхні права. Наприклад, стаття 13 Закону “Про мови ...”, адже виготовлення технічної і проектної документації російською мовою приневолює українців (і тих, хто розробляє, і тих, хто потім користується цією документацією) до примусової праці з перекладу. Стаття 36 робить поблажку українцям лише щодо маркування товарів, але реалії інші.

Так, панове українці, незалежно від рівня володіння чужою мовою ви здійснюєте роботу з перекладу. І роботу важку. Поцікавтесь, яка вартість праці і які затрати часу при перекладі з російської на українську. Поцікавтесь, що кажуть про двомовне “сіпання” психологи. А відповідно до статті 4 Конвенції українці в Україні перебувають в “підневільному стані” і їх “приневолюють до примусової чи обов’язкової праці”, бо не можуть вільно спілкуватись своєю мовою, бо примушують і зобов’язують до праці з перекладу. Це в повній мірі відноситься до будь-якого застосування щодо українців чужої їм мови: газети, телебачення, торгівля, робота на виробництві космічних апаратів чи унітазів, виступи політиків і так далі.

Маленьке узагальнення, яке необхідно зробити після ознайомлення з мовними правами українців, передбаченими чинним законодавством. Варіант “нє нравітся – нє пакупай, нє чітай, нє сматрі, нє слушай” не проходить. Має діяти варіант: порушуєш права – не виробляй, не торгуй, не друкуй, не показуй, не говори.

Володимир Богайчук, член комісії людських та громадянських прав Світового конгресу українців, Київ