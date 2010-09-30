Молодь вийшла на акцію проти міліцейського свавілля

Молодіжні громадські організації вкотре висловлюють стурбованість затягуванням розслідування за фактом загибелі студента Ігоря Індила на території Шевченківського районного управління міліції м. Києва і звертаються з проханням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не залишати поза увагою цю ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні біля будівлі Адміністрації Президента України представники 21 молодіжної громадської організації провели акцію «Проти міліцейського свавілля».

Молодіжні активісти підписали звернення до Президента у формі скріплених стандартних аркушів завдовжки близько 20 метрів, що символізує затягнутість розслідування у справі І.Індила.

Учасники акції нагадали В.ЯНУКОВИЧУ, що він півтора місяці тому доручив генеральному прокурору взяти під особистий контроль розслідування цієї справи, а також заявив під час зустрічі з матір’ю загиблого юнака, що результати мають бути оприлюднені не пізніше вересня.

«Молодь стурбована затягуванням розслідування у справі І.Індила та неочікуваним початком виконання своїх обов’язків начальником Шевченківського районного управління ГУ МВС України в м. Києві Петром МІРОШНИЧЕНКОМ, якого було усунуто від виконання обов’язків під час слідства. Закликаємо Ваc не залишати це поза своєю увагою», - йдеться у зверненні.

Водночас, як повідомила організаторам акції заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, учора міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ за дорученням Президента знову відсторонив начальника Шевченківського райуправління міліції Києва П.МІРОШНИЧЕНКА від виконання службових обов’язків до прийняття прокуратурою Києва процесуального рішення у справі за фактом загибелі І.Індила.