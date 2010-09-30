Конституційний суд вже вирішив долю політреформи-2004
15:35, 30 вересня 2010Права людини
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На все пішло 8 днів
У п’ятницю, 1 жовтня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте сьогодні Рішення у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Початок - о 10-й годині.
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