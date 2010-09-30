ГПУ зацікавила “Українська правда”?

Генеральна прокуратура України взяла пояснення у головного редактора "Української правди" Олени ПРИТУЛИ щодо публікації постанови про притягнення Олексія ПУКАЧА до кримінальної відповідальності.

Представників Генпрокуратури цікавили обставини появи публікації "Висновок слідства: Кравченко замовив убивство Гонгадзе. Документ", повідомляє “Українська правда”.

Зокрема, слідчого цікавили джерела отримання "Українською правдою" постанови про притягнення О.ПУКАЧА за додатковою статтею - убивство Г.Гонгадзе на замовлення.

Саме в цій постанові замовником убивства Г.Гонгадзе названо екс-міністра МВС України Юрія Кравченка.

УП нагадує, що стаття 26 закону "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" дає право журналісту на "збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду".

За інформацією "Української правди", зараз розглядається питання про порушення кримінальної справи за розголошення таємниці слідства.