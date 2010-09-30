Зварич вже знає, який вирок КС виніс політреформі
Нардеп послався на власні джерела
Конституційний Суд України скасував політичну реформу 2004 року, заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Я абсолютно відповідально говорю про те, що в закритому режимі Конституційний Суд прийняв рішення щодо відміни політичної реформи».
Він наголосив, що дана інформація поки ніде не прозвучала, але вона є достовірною. «Я відповідаю за свої слова», - сказав Р.ЗВАРИЧ.
Він також зауважив, що “таким чином, ми уже живемо сьогодні в цілком інакшій країні”.
Відповідаючи на запитання журналістів, звідки Р.ЗВАРИЧ володіє такою інформацією, він сказав: «Ця інформація надійшла мені кілька хвилин тому, приблизно десять хвилин тому».
При цьому він сказав, що інформація, яка надійшла до нього, обмежується тільки тим, що КС відмінив політреформу. «Яким є зміст цього рішення, чим вони мотивували і які наслідки цього рішення, мені на це питання важко відповісти», - сказав Р.ЗВАРИЧ.
Також він відмовився назвати джерела, з яких надійшла ця інформація. «Це просто мої джерела», - додав народний депутат.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Конституційного Суду, 1 жовтня КС оприлюднить прийняте сьогодні, 30 вересня, Рішення у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV