2 жовтня - 16-00 - Відбудеться презентація довідника „Рух опору в Україні: 1960–1990” (Київ: Смолоскип, 2010), – першої енциклопедії дисидентського руху в Україні упорядкованого колективом авторів на чолі із Осипом Зінкевичем. Видання представлять: засновник видавництва "Смолоскип" Осип Зінкевич, багаторічний політв’язень, правозахисник, публіцист, поет Євген Сверстюк, доктор філософських наук Василь Лісовий, дослідник та колекціонер українського самвидаву Григорій Панчук (Бельгія), директор музею-архіву українського самвидаву видавництва "Смолоскип", к.ф.н. Олесь Обертас. Вступне слово - директор видавництва "Смолоскип" Ростислав Семків. До виступу також запрошені академік НАН України Іван Дзюба, правозахисники та дисиденти Юрій Бадзьо, Іван Гель (Львів), Юрій Зайцев (Львів), Василь Овсієнко та інші (Будинок вчителя, вул. Володимирська, 57). Телефон:+38 066 174 11 95, oksana.schur@gmail.com.