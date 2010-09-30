4 жовтня - 10-00 - Відбудуться Комітетські слухання на тему: «Впровадження Європейської Хартії місцевого самоврядування в Україні». Організатор: парламентський Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування у співробітництві з Програмою Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» та Державним Фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. (вул.. Садова, 3-а, к. 416). Вхід за картками акредитації.