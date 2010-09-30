4 жовтня - 12-00 - Круглий стіл на тему: «20-річчя студентської «революції на граніті»: чи готова сьогоднішня молодь до акцій протесту?". Організатор - фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Під час заходу журналісти отримають прес-реліз із результатами опитування «20-річчя студентської «революції на граніті»: чи готова сьогоднішня молодь до акцій протесту?», проведеного ФДІ (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).