5 жовтня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перебіг місцевих виборів: найбільші порушення. Найзначніші загрози». Організатор заходу, Громадянська мережа ОПОРА презентує перші результати громадського спостереження за виборами до місцевих органів влади, які відбудуться 31-го жовтня. Зокрема, журналістам буде повідомлено про найбільші порушення під час виборчої кампанії, які зафіксовані спостерігачами ОПОРИ в регіонах (факти, фото, відео). Також буде представлено аналіз формування територіальних виборчих комісій на місцях (кількісне і партійне представництво) та озвучені висновки щодо можливих загроз саме такого формування. Представники медіа також зможуть ознайомитись з докладною картиною перебігу виборчої кампанії в кожній області окремо завдяки інформаційним дайджестам ОПОРИ. Учасники: Ольга Айвазовська, голова правління ГМ ОПОРА; Дмитро Гнап, прес-секретар ГМ ОПОРА (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-629-5134. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.