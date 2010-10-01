КС скасував зміни до Конституції 2004 року

КС України визнав таким, що не відповідає Конституції України закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’зку з порошенням процедури його розгляду та прийняття.

Відповідне рішення КС оприлюднив сьогодні голова суду Анатолій ГОЛОВІН.

Згідно з рішенням КС закон №2222 втрачає чинність з дня ухвалення КС цього рішення.