КС скасував зміни до Конституції 2004 року
10:55, 01 жовтня 2010Права людини
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Оприлюднено рішення
КС України визнав таким, що не відповідає Конституції України закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’зку з порошенням процедури його розгляду та прийняття.
Відповідне рішення КС оприлюднив сьогодні голова суду Анатолій ГОЛОВІН.
Згідно з рішенням КС закон №2222 втрачає чинність з дня ухвалення КС цього рішення.
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