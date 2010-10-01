Журналісти закликають Януковича приборкати свою охорону

Київська незалежна медіа-профспілка закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА узгодити правила діяльності його охорони із законодавством.

Ці правила не можуть суперечити встановленому Законом праву журналіста вільно збирати і поширювати інформацію, наголошується в переданому УНІАН повідомленні прес-служби КНМП.

Такий заклик КНМП зробила після того, як стало відомо про черговий випадок перешкоджання професійній діяльності журналіста з боку охорони Президента. Під час візиту глави держави до Донецька його охоронці примусово вилучили у кореспондентки „Газети по-українськи” Тетяни СВЕТНИЦЬКОЇ фотографії з фотокамери. При цьому вони послалися на якусь міфічну заборону знімати главу держави під час висадки і посадки до кортежу, зазначає медіа-профспілка.

„Якщо в президентської команди справді існують якісь правила стосунків з журналістами, - каже голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ, - то вони, по-перше, повинні відповідати закону, по-друге, бути донесеними до відома журналістської спільноти. Інакше конфлікти будуть повторюватися знову і знову”.

КНМП констатує, що згаданий випадок вже другий за останній час, коли охорона Президента перевищила свої повноваження. Першим був – повалення на землю журналіста телеканалу СТБ Сергія АНДРУШКА. На жаль, прокуратура заплющила очі на очевидні порушення закону і допомогла працівникам охорони Президента уникнути відповідальності, зазначає КНМП.