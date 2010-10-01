Народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ вважає, що після скасування політичної реформи 2004 року Президент України, уряд та Верховна Рада є нелегітимними.

Таку думку він висловив в коментарі УНІАН.

“Це однозначно можна сказати, і я поясню чому: стаття 5-та Конституції зазначає, що джерелом влади в Україні є український народ, і виключно народ може передавати свої повноваження певним органам державної влади”, - підкреслив депутат.

Він пояснив, що таке делегування повноважень відбувається шляхом проведення виборів Президента, парламенту. “Народ обирає Президента, розуміючи, що він надає Президенту певні визначені повноваження. Це саме стосується і повноважень Верховної Ради і терміну її обрання”, - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Він зауважив, що тепер незрозуміло, коли мають відбутися вибори до парламенту - чи відповідно до Конституції 1996 року, то тоді термін повноважень парламенту спливає в березні наступного року, чи у 2012-му, як передбачала редакція Конституції, що діяла на момент обрання парламенту. “Треба бути чаклуном, щоб сьогодні відповісти на це питання”, - зауважив депутат.

Він переконаний, що сьогоднішнє рішення КС призведе до тотального правового колапсу в країні.

Р.ЗВАРИЧ вважає, що відтепер Україна не має права називати себе демократичною країною. “Ми переходимо в якийсь алгоритм розвитку подій, який у всіх підручниках з юриспруденції та політології називається авторитаризм”, - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд прийняв рішення про скасування політреформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

КС поновив дію Конституції України 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), що передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.