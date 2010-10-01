Заступник Климентьєва вважає, що його шефа ніколи не знайдуть

Головного редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА не знайдуть ніколи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро МАТВІЄНКО.

Він підкреслив, що «не поділяє псевдооптимізму» голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, який раніше заявляв про те, що В.КЛИМЕНТЬЄВ живий.

«ДОБКІН ненавидів КЛИМЕНТЬЄВА, журналістів і демократію взагалі. ДОБКІНУ потрібно вибачитися перед харків’янами», - наголосив заступник головного редактора.

На думку П.МАТВІЄНКА, «немає ніякого резону» відпускати журналіста живим.

«Якщо його і знайдуть, то в зміненому стані, в стані рослини, далеко від Харкова та України», - переконаний журналіст.

Крім того, П.МАТВІЄНКО заявив, що проти нього готується провокація. Водночас він відмовився вказати, хто може бути причетним до підготовки провокації, але не виключив, що це «може статися найближчим часом».

«Тут легше сказати, від кого не може виходити небезпека», - зазначив П.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

За словами А.МОГИЛЬОВА, слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друк газети здійснювався за кошти головного редактора. Основний напрям діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями та суддями.