Вчені закликають не допустити прийняття законопроекту про мови

Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка вимагає від керівництва держави не допустити прийняття законопроекту «Про мови в Україні», який передбачає підвищення статусу російської мови.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Центру правових та політичних досліджень «Сім», про це йдеться у відкритому зверненні Вченої ради, направленому Президенту України, голові Верховної Ради та народним депутатам.

Вчена рада вважає цей законопроект антиконституційним та таким, що загрожує територіальній цілісності країни.

На переконання вчених, цей законопроект ревізує поняття державної мови, підмінюючи його «російсько-українською двомовністю», спотворює суть Європейської хартії регіональних мов і мов меншин, покликаної захищати міноритарні мови, а не надавати перевагу російській мові, якій в Україні ніщо не загрожує.

“Ухвалення цього законопроекту фактично призведе до ліквідації української мови як державної, порушить конституційний статус мов в Україні, підірве роль української мови в освіті, науці, культурі”, – переконана академічна спільнота найстарішого університету країни.

Вчені стверджують, що законопроект суперечить Конституції та вбачають у ньому загрозу для цілісності Української держави, для самого існування української нації.

Звернення за дорученням Вченої ради підписав її голова, ректор та екс-міністр освіти Іван ВАКАРЧУК.