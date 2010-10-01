Єврокомісар радий наміру Януковича реформувати Конституцію

Комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вітає прагнення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА продовжити конституційну реформу після рішення Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.ФЮЛЕ заявив журналістам в Ялті, де проходить форум, організований «Ялтинською європейською стратегією» (YES).

«Ми звичайно обговорювали з Президентом і не лише рішення Конституційного Суду. Очевидно, що більш широка конституційна реформа в Україні залишається пріоритетом... Мені було приємно чути, що Президент ЯНУКОВИЧ дійсно збирається почати такий процес реформ на основі Конституції України 1996 року», - сказав єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що в державі проводитиметься політична реформа з подальшим вдосконаленням Конституції.

«Всі наші подальші дії з вдосконалення Конституції будуть ефективними, системними й прозорими. Нова реформа політичної системи є невід`ємною складовою курсу реформ і стане вагомим кроком до загальнонаціональної злагоди”, - заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що підтримує ідею проведення референдуму, а також ідею Національної конституційної асамблеї, “як механізму для ефективної консолідації на шляху реформування політичної системи”.