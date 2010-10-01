Янукович анонсував нову політреформу - звернення до укранського народу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в державі проводитиметься політична реформа із подальшим удосконаленням Конституції.

Про це йдеться у оприлюдненому на сайті глави держави зверненні.

“Конституційний Суд України скасував зміни, внесені в Конституцію у 2004 році. Таким чином, ми повернулися до Основного Закону, за яким Україна жила з року 96-го. Ми повернулися до Конституції, яку Європа та світ визнали як одну з найкращих. Ця Конституція дозволила Україні ствердитися як незалежній державі, визначити незмінний курс на демократію та верховенство права, захист прав і свобод громадян”, - йдеться у зверненні.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, “рішення Конституційного Суду не є несподіваним для народу”. “Україна і суспільство стомилися від життя в тих умовах, які продиктували нам зміни до Конституції 2004 року. Бо ці зміни, що вносилися поспіхом, в угоду політичному моменту, були причинами суцільних конфліктів у владі. Як результат – падіння економіки і бідність людей, значне послаблення позицій нашої країни на міжнародній арені. Сьогодні Конституційний Суд скасував поправки 2004 року”, - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що як гарант Конституції виконає це рішення, “як виконав би будь-яке інше”.

“Усі наші наступні дії з удосконалення Конституції будуть ефективними, системними та прозорими. Нова реформа політичної системи є невід’ємною складовою курсу реформ і стане вагомим кроком до загальнонаціональної згоди”, - заявив він.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що підтримує ідею проведення референдуму, а також ідею Національної конституційної асамблеї, “як механізм для ефективної консолідації на шляху реформування політичної системи”.

“Це – легітимний шлях, яким ми будемо йти”, - сказав Президент України і підкреслив, що “альтернативи реформам, курсу на зміни і на поліпшення життя людей немає”.

“Я вірю у незворотність демократичного вибору, вірю в свободу і справедливість у нашій державі, в майбутнє української демократичної республіки. Ми маємо зробити Україну сильною, сучасною, конкурентоспроможною державою, і я вірю в підтримку народу у цій важливій і дуже відповідальній справі”, - заявив Президент.