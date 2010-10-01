Кваліфікацію Голодомору як геноциду ВР може скасувати у будь-який момент?

Кваліфікація Голодомору 1932-1933 як геноциду українського народу може бути скасована Верховною Радою у будь-який момент.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив директор Українського інституту національної пам`яті Валерій СОЛДАТЕНКО учора ввечері на зустрічі з українською діаспорою в Москві.

Він повідомив, що відповідні поправки в Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» вже зареєстровані в парламенті, і для їх ухвалення є достатньо голосів народних депутатів.

За словами В.СОЛДАТЕНКА, йому періодично погрожують прокуратурою і судом, оскільки він, як держслужбовець, має підкорятися закону.

«Закони, як ви знаєте, пишуть люди і вносять у них зміни. До речі, зараз на сайті (Верховної Ради - УНІАН) ви можете знайти проект змін до закону (про Голодомор), який вніс народний депутат КИСЕЛЬОВ і, судячи з усього, він може бути скасований у будь-який момент, – адже голосів вистачає для того, щоб не визнавати (Голодомор) геноцидом», - сказав він.

При цьому В.СОЛДАТЕНКО зазначив, що з тактичних міркувань депутати не поспішають цього робити.

«Друга стаття закону про Голодомор, згідно з якою публічна незгода на геноцид вважається протиправною, тобто те, що я роблю зараз, з`явилася саме тому, що автори закону чудово розуміли, що достатніх підстав у них для наукової і юридичної кваліфікації немає», - вважає В.СОЛДАТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» прийнятий Верховною Радою 28 листопада 2006 року. «Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського народу», - йдеться в першій статті прийнятого законопроекту, згідно з яким публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років є наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору і приниженням гідності українського народу.