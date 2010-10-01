Перездача іспиту - 900 грн: розцінки опублікував перший університет

Конверти з грошима замінять квитанції з банку. Першим офіційні розцінки озвучив Таврійський університет: перездача іспитів у професора - 900 грн., відпрацювання пари у доцента – 30 грн.

Про це пише сьогодні «Комсомольская правда в Украине».

«Лише місяць тому в Кабміні затвердили перелік платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади. Найбільше претензій до нових порядків у студентів. Пропуски лекцій і семінарів без поважної причини тепер їм доведеться оплачувати незалежно від того, навчаються вони за державні гроші або за свої. Не секрет, що й раніше пропущені заняття можна було «закрити» за допомогою певної суми. Тепер же гроші недбалих студентів повинні піти на зміцнення матеріально-технічної бази їхньої альма-матер. Одним із перших нові розцінки стали відомі студентам Таврійського національного університету імені Вернадського в Сімферополі», - пише газета.

«Вартість послуг оголосили на зборах голів студентських рад факультетів, - розповідає студент ТНУ Андрій. - Але як відбуватиметься ця оплата, невідомо».

Ректор ТНУ запевняє, що вже сьогодні студентам пояснять усі тонкощі нових порядків.

«Скрізь в Україні виші зараз вводять платні послуги, це нормально - ринкові відносини, - говорить ректор Таврійського університету Микола БАГРОВ. - Викладачі не збиратимуть гроші, все піде через касу. Студент, який пропустив заняття, пише заяву в деканаті, оплачує в касі вартість відпрацювання, приносить квитанцію. Лише після цього він зустрічається з викладачем».

Проте самі студенти сумніваються, що на ділі все виявиться так просто і чесно, як обіцяють.

«Стягувати гроші за відпрацювання й перездачі зі студентів можуть лише через бухгалтерію, - підкреслює координатор ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ. - Тому в жодному випадку не давайте гроші особисто в руки викладачу або декану».

Зазначимо, що звичайна студентська стипендія - 650 грн., підвищена - 700 грн. А вартість відпрацювань коливається від 22 до 900 грн.

При цьому «Комсомолка» публікує прейскурант розцінок у Таврійському національному університеті ім. Вернадського.

Відпрацювання лабораторної: у доктора наук - 54 грн.; у доцента - 44 грн.; у асистента - 37 грн.

Відпрацювання семінару (в разі пропуску більше 10% занять): у доктора наук - 40 грн.; у доцента - 32 грн.; у асистента - 27 грн.

Відпрацювання лекції (в разі пропуску 30% і більше пар, платна консультація викладача протягом 4 годин): у доктора наук - 147 грн.; у доцента - 117 грн.; у асистента - 96 грн.

Відпрацювання пари з фізкультури або англійської: у доктора наук - 50 грн.; у доцента - 30 грн.; у асистента - 22 грн.

Перездача іспиту з комісією: у професора - 900 грн.; у доктора наук - 292 грн.; у доцента - 240 грн.; у асистента - 203 грн.