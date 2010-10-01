Проводиться акредитація на зустріч керівництва Вищої ради юстиції з експертами Венеціанської Комісії та Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу "Прозорість та ефективність судової системи України". Обговорюватимуться Закони України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження».Учасники: Стефан Гасс, експерт РЄ; Джеймс Гамільтон, член Венеціанської Комісії; Аке Петерсен, представник Генерального секретаря РЄ з координації програм співробітництва в Україні; Оскар Алларкон, керівник СП РЄ та ЄС "Прозорість та ефективність судової системи України"; Ірина Зарецька, старший радник з правових питань, офіс проекту СП РЄ та ЄС; Володимир Колісниченко, голова Вищої ради юстиції; Лідія Ізовітова, заст..голови Вищої ради юстиції; Микола Кобилянський, суддя Вищого Адміністративного суду України; Юрій Полтавець, радник голови Вищої ради юстиції та інші. Початок 5 жовтня о 9-00. Телефони: 568-58-79.