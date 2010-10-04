Регіонали не проти подвійного громадянства

Колесніков вважає, що до кінця свого президентського терміну Віктор Янукович має зробити російську другою державною.

Про це він сказав в Ялті в інтерв`ю телеканалу Євроньюз.

"Ці поправки реалістично внести до кінця президентського мандату (Януковича), інакше його звинуватять на наступних виборах у невиконанні передвиборчих обіцянок", - сказав Колесніков.

За його словами, ухвалення закону про мови, у запропонованій редакції - це компроміс, якого можна досягнути без внесення змін до Конституції.

Він також сказав, що це підтримує більшість населення України.

"Американська соціологічна агенція провела дослідження у 2008 році, яке засвідчило, що 54% українців виступають за двомовність. Думки українців зневажати не можна", - зазначив він.

На питання про можливість запровадження подвійного громадянства Колесніков відповів: "Це не так важливо, але не бачу нічого недемократичного".

"Якщо ухвалять, буде дуже непогано. Такі закони є в різних країнах світу. Питання в тому, де будуть сплачуватись податки", - сказав Колесніков.

Українська правда