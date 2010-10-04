ПАРЄ має версію, чому Україна відмінила політреформу-2004

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ очікує на роз’яснення конституційних змін від України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЧАВУШОГЛУ заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Міністр закордонних справ України мав намір приїхати і поінформувати Асамблею, але не зміг”, - сказав він, зазначивши, що сподівається почути відповідні роз’яснення в майбутньому.

При цьому, М.ЧАВУШОГЛУ додав, що подальший розвиток подій залежатиме від того, як діятиме українська влада в нових умовах.

Він також нагадав, що Рада Європи неодноразово рекомендувала Україні продовжити конституційні зміни і висловив думку, що рішення Конституційного Суду від 1 жовтня могло бути результатом цих рекомендацій.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України скасував зміни, внесені до Конституції в 2004 році і відновив дію Конституції 1996 року.