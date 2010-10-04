Молодь готова організовано вийти на вулиці

Більшість представників громадських організацій вважають, що сучасна українська молодь здатна до вияву активного протесту.

Про це свідчить експертне опитування «Двадцятиріччя Студентської революції на граніті: чи готова сьогоднішня молодь до акції протесту?», представлене на прес-конференції директором фонду «Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва Іриною БЕКЕШКІНОЮ.

Опитування було проведено фондом «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва 23-27 вересня цього року. Були опитані представники таких молодіжних громадських організацій як Громадянська мережа ОПОРА, ВМГО «Демократичний альянс» і Українська асоціація студентських самоврядувань.

Відповідаючи на запитання, чи здатна сучасна українська молодь до вияву активного протесту, 28 опитаних відповіли «так», 4 – відповіли «ні».

Основними причинами, що можуть викликати протести молоді, можуть бути, на думку представників громадських організацій, насамперед, політичні причини – свавілля силових органів (23 відповіді), переслідування діячів громадського сектору, перешкоджання діяльності громадських організацій (19), наступ на свободу слова, впровадження цензури, утиски ЗМІ (17), обмеження чи заборона проведення мітингів і демонстрацій (14), відміна наступних виборів (Верховної Ради, Президента) та перенесення їх на кілька років (13), фальсифікація виборів (10), відмова від курсу на європейську інтеграцію та інтеграція з Росією (9), призначення на владні посади певних осіб, неприйнятних для суспільства (8), перешкоджання діяльності опозиції, переслідування опозиційних політиків (3), відміна конституційної реформи 2004 року (0), вступ до НАТО (0).

Також спричинити акцій протесту, на думку опитуваних, можуть економічні чинники – масове безробіття (15), несвоєчасна виплата зарплат, стипендій (14), різке погіршення рівня життя (14), несприятливі умови для ведення бізнесу (5), зростання цін на продукти харчування та предмети першою необхідності (4), зростання податків (4), погіршення екологічної ситуації (3), підвищення комунальних тарифів (1).

Також 14 опитаних вважають, що причинами, які можуть викликати протести молоді, може бути політика влади у галузі мови та національної культури.

Більшість з опитаних представників громадських організацій готові особисто брати участь в акціях протесту, передусім, у мітингах і демонстраціях, збиранні підписів під колективними вимогами, проведенні театралізованих акцій, флеш-мобів, прес-конференцій, зверненнях у ЗМІ.

Думки представників громадських організацій поділилися майже навпіл у питанні, чи є сучасна молодь політично активною чи пасивною. 17 опитаних вважають, що молодь справді політично пасивна, 18 опитаних – не погоджуються з цією думкою.

Головною причиною пасивності української молоді експерти називають розчарування, втрату інтересу до політики і зневіру в політиках, після того, як «помаранчева» революція не виправдала суспільних сподівань.

Іншими вагомими причинами є відсутність в Україні стійких традицій громадянської активності, нерозвиненість політичної культури та надто велика фіксація молоді на повсякденному житті, матеріальних цінностях.

Всього було опитано 38 респондентів.